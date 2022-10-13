Во избежание отключений нужно уменьшить потребление электроэнергии на 25% — Finance.ua

Во избежание отключений нужно уменьшить потребление электроэнергии на 25% Сегодня 09:45 — Энергетика

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что отказаться от практики плановых отключений электроэнергии возможно при условии уменьшения ее потребления в период с 17:00 до 22:00 в целом по Украине на 25%.

Об этом он сказал на заседании правительства.

«Мы благодарны всем украинцам, которые вчера и позавчера вечером сознательно уменьшили потребление электроэнергии. Суммарно экономия составила 10%. Мы также благодарим мэров, глав громад, которые ответственно отнеслись к уменьшению электропотребления в громадах».

Во избежание плановых отключений мы должны достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17 до 22 часов в целом по Украине на 25%.

Поэтому обращаемся к бизнесу с просьбой приобщиться к сознательному потреблению и в указанный период, с 17 до 22 часов, выключать внешнюю световую электрорекламу и другие энергозатратные приборы. Такой ответственный подход позволяет нам минимизировать применение графиков отключения", — заявил премьер.

Он признал, что эта зима будет тяжелой.

"Поэтому еще раз призываем всех тщательно готовиться к зиме. Желательно, чтобы у каждой семьи был запас необходимых базовых вещей: теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки. Это важно подготовить на случай, если в результате массированных ракетных обстрелов исчезнет свет или тепло.

Мы со своей стороны вместе с местными властями накопили достаточное количество энергоресурсов, подготовили сети, закупили дополнительное оборудование, обеспечиваем ремонты поврежденной инфраструктуры", — добавил Шмыгаль.

По его словам, сейчас готовность к отопительному сезону по стране более 90%. Подготовлены также специальные пункты обогрева для населения, разработаны планы эвакуации в случае невозможности быстрого восстановления критической инфраструктуры.

«Несмотря на достаточное количество энергоресурсов для прохождения этой осени и зимы, призываем максимально их экономить. Сегодня я еще раз хочу обратиться ко всем украинцам с просьбой уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы. Речь не о том, чтобы сидеть в темноте».

Необходимо лишь уменьшить использование наиболее энергоемких приборов. Минимизируйте использование электроплит, электрочайников, электроинструментов, обогревателей и кондиционеров, духовок и утюгов, микроволновок, кофеварок, стиральных и посудомоечных машин", — призвал глава правительства.

Читайте также КГГА сообщили, планируют ли в Киеве изменения относительно начала отопительного сезона

«После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Да, это означает снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимой будет 16 градусов, а среднее — 18 градусов. Это необходимость, и это наш вклад в победу», — резюмировал он.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.