Во Франции заявили о необходимости расследовать возможные связи TotalEnergies с российской армией — Finance.ua
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Во Франции заявили о необходимости расследовать возможные связи TotalEnergies с российской армией

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Министр транспорта Франции Клеман Бон призвал к расследованию того, причастна ли французская нефтяная компания TotalEnergies к поставке топлива для реактивных самолетов российским военным.
Об этом сообщает Reuters.
Газета Le Monde сообщила в среду, что TotalEnergies принимала участие в поставках газового конденсата для производства авиационного топлива, которое могло использоваться российскими военными самолетами в войне против Украины из-за доли французской фирмы в совместном предприятии с российским «Новатеком».
По данным издания, авиационное топливо, доставленное на две базы ВВС россии, которые, вероятно, причастны к нанесению авиаударов по Украине, было произведено из поставляемого «Тернефтегазом» газового конденсата, в котором Totalenergies владеет 49%.
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«Это очень серьезная тема, поэтому необходимо провести расследование того, имел ли место, невольно или намеренно, обход энергетических санкций», — заявил Бон.
TotalEnergies, которая, в отличие от крупных западных конкурентов, сохранила свои активы в россии, несмотря на критику, заявила, что у нее нет инфраструктуры, которая снабжала бы российских военных, и ничего не знает о каком-либо потенциальном производстве авиакеросина ее деловыми партнерами.
Бон, который сказал, что у него недостаточно информации, чтобы принять чью-либо сторону по этому вопросу, был первым представителем французского правительства, прокомментировавшим обвинения.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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