Во Франции создали оригинальный гибрид электромобиля и велосипеда (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Во Франции создали оригинальный гибрид электромобиля и велосипеда (фото)

Технологии&Авто
74
Во Франции создали оригинальный гибрид электромобиля и велосипеда (фото)
Во Франции создали оригинальный гибрид электромобиля и велосипеда (фото)
Французский стартап Karbikes представил свою первую модель. Она сочетает в себе черты электрокара и велосипеда.
О транспорте рассказали на сайте Autoevolution.
Karbikes — творение инженеров Гаэля Ришара и Лукаса Ванцона. Они решили создать всепогодный электрический веломобиль — четырехколесный велосипед с алюминиевой крышей и лобовым стеклом. За доплату доступна даже боковая дверь.
Во Франции создали оригинальный гибрид электромобиля и велосипеда (фото)
Салон Karbikes рассчитан на двух человек. Внутри установлен велосипедный руль и педальный привод. Также будет доступна коммерческая модификация с грузовым отсеком, способная перевозить до 200 кг багажа.
Скромный электромотор мощностью 0,25 кВт (0,35 л.с.) позволяет развивать скорость до 25 км/ч. Батарея емкостью 0,75 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 75 км.
Во Франции создали оригинальный гибрид электромобиля и велосипеда (фото)
Кроме того, планируется усовершенствованная версия Karbikes с большей батареей и солнечными панелями на крыше, способная преодолеть до 160 км без подзарядки. Первые веломобили будут доставлены заказчикам уже летом нынешнего года.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.