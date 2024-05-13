Во Франции создали оригинальный гибрид электромобиля и велосипеда (фото) — Finance.ua

Во Франции создали оригинальный гибрид электромобиля и велосипеда (фото) Сегодня 06:34 — Технологии&Авто

Во Франции создали оригинальный гибрид электромобиля и велосипеда (фото)

Французский стартап Karbikes представил свою первую модель. Она сочетает в себе черты электрокара и велосипеда.

О транспорте рассказали на сайте Autoevolution.

Karbikes — творение инженеров Гаэля Ришара и Лукаса Ванцона. Они решили создать всепогодный электрический веломобиль — четырехколесный велосипед с алюминиевой крышей и лобовым стеклом. За доплату доступна даже боковая дверь.

Салон Karbikes рассчитан на двух человек. Внутри установлен велосипедный руль и педальный привод. Также будет доступна коммерческая модификация с грузовым отсеком, способная перевозить до 200 кг багажа.

Скромный электромотор мощностью 0,25 кВт (0,35 л.с.) позволяет развивать скорость до 25 км/ч. Батарея емкостью 0,75 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 75 км.

Кроме того, планируется усовершенствованная версия Karbikes с большей батареей и солнечными панелями на крыше, способная преодолеть до 160 км без подзарядки. Первые веломобили будут доставлены заказчикам уже летом нынешнего года.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.