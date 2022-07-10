Во Франции считают полное отключение российского газа наиболее вероятным сценарием — Finance.ua
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Во Франции считают полное отключение российского газа наиболее вероятным сценарием

Энергетика
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Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр предупредил о высокой вероятности того, что москва полностью прекратит поставки газа в Европу.
Об этом сообщает Politico.
«Давайте готовиться к полному отключению российского газа. Сегодня это наиболее вероятный вариант», — сказал Ле Мэр на экономическом форуме в городе Экс-ан-Прованс.
По его словам, правительство Франции работает над определением компаний, которые должны получить приоритетную защиту при перебоях с поставками газа.
В качестве примера компаний, которые не должны быть лишены газоснабжения даже в случае чрезвычайной ситуации, Ле Мэр назвал Saint-Gobain, крупного производителя строительных материалов.
Французское правительство предложило ряд мер по урегулированию возможных перебоев в поставках газа, включая возможность реквизировать газовые электростанции в рамках более широкого законодательного предложения по покупательной способности.
По материалам:
Укрінформ
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