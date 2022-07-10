Во Франции считают полное отключение российского газа наиболее вероятным сценарием — Finance.ua

Во Франции считают полное отключение российского газа наиболее вероятным сценарием Сегодня 19:32 — Энергетика

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр предупредил о высокой вероятности того, что москва полностью прекратит поставки газа в Европу.

Об этом сообщает Politico.

«Давайте готовиться к полному отключению российского газа. Сегодня это наиболее вероятный вариант», — сказал Ле Мэр на экономическом форуме в городе Экс-ан-Прованс.

По его словам, правительство Франции работает над определением компаний, которые должны получить приоритетную защиту при перебоях с поставками газа.

В качестве примера компаний, которые не должны быть лишены газоснабжения даже в случае чрезвычайной ситуации, Ле Мэр назвал Saint-Gobain, крупного производителя строительных материалов.

Французское правительство предложило ряд мер по урегулированию возможных перебоев в поставках газа, включая возможность реквизировать газовые электростанции в рамках более широкого законодательного предложения по покупательной способности.

Укрінформ По материалам:

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