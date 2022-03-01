Вниманию клиентов: восстановлен кэшбек, продлен льготный период, увеличен лимит на снятие наличных с дебетовых карт — Finance.ua
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Вниманию клиентов: восстановлен кэшбек, продлен льготный период, увеличен лимит на снятие наличных с дебетовых карт

Вчера 19:19Кредит&Депозит
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Сотрудники ПУМБ делают все возможное, чтобы обеспечить непрерывную работу банка и поддержать клиентов. В настоящее время работа систем банка стабилизирована. IT-департамент поддерживает работоспособность дистанционных каналов банка и приложения ПУМБ Online.
Деньги и данные клиентов ПУМБ в безопасности. Безналичные расчеты и переводы производятся без ограничений.
Шаг за шагом ПУМБ принимает решения, стабилизирующие функционирование продуктов и сервисов банка, которые были ограничены из-за введения военного положения в Украине. Так, 01.03.2022 специалисты банка запустили несколько важных функций:
• был восстановлен вывод кэшбека на карту. Также, появилась возможность перечислять любую сумму в поддержку ВСУ. Проверить доступный кэшбек клиенты могут в мобильном приложении ПУМБ Online.
• увеличен лимит до 6 тыс. грн на снятие средств с дебетовых карт на кассах торговых предприятий, предоставляющих такую ​​услугу (Сельпо, Фора сеть заправок ОККО и др.). Напоминаем, что на данный момент клиенты могут снять наличные в банкоматах и ​​кассах отделений (актуальную информацию о работающих отделениях можно найти на нашем сайте. Настоятельно рекомендуем пользоваться приложением банка ПУМБ Онлайн.
• продлен льготный период. При невозможности внесения достаточной суммы для дальнейшего пользования льготным периодом условия будут считаться выполненными, грейс период будет действовать независимо от суммы погашения.
Поддерживаем друг друга и сохраняем спокойствие.Слава Украине!
По материалам: ПУМБ
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