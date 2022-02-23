Вниманию клиентов, получающих выплаты Фонда гарантирования вкладов — Finance.ua

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Вниманию клиентов, получающих выплаты Фонда гарантирования вкладов

tascombank.ua

Фондом гарантирования вкладов физических лиц будут проведены технологические работы в промышленной среде Автоматизированной системы выплат Фонда.

В связи с этим процессинговый центр Фонда будет недоступен с 17:00 24 февраля 2022 до 09:00 25 февраля 2022 года.

Планируя визит в банк, просим принять информацию во внимание.

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