Вниманию клиентов, получающих выплаты Фонда гарантирования вкладов — Finance.ua

Вниманию клиентов, получающих выплаты Фонда гарантирования вкладов
Сегодня 17:41 — Кредит&Депозит tascombank.ua
Фондом гарантирования вкладов физических лиц будут проведены технологические работы в промышленной среде Автоматизированной системы выплат Фонда.
В связи с этим процессинговый центр Фонда будет недоступен с 17:00 24 февраля 2022 до 09:00 25 февраля 2022 года.
Планируя визит в банк, просим принять информацию во внимание.
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