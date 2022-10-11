Внутренние переселенцы временно не смогут зарегистрироваться в «Дія» — Finance.ua
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Внутренние переселенцы временно не смогут зарегистрироваться в «Дія»

Личные финансы
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Внутренние переселенцы временно не смогут зарегистрироваться в «Дія»
Внутренние переселенцы временно не смогут зарегистрироваться в «Дія»
В связи с техническими работами внутренне перемещенные лица не смогут подать заявку на оформление статуса переселенца в приложении «Дія».
Об этом сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации.
«Минцсоцполитики вместе с нашей командой проводят техническое обновление услуги для ВПЛ в „Дія“. Временно услуга будет недоступна для новых пользователей. У украинцев, уже получивших статус ВПЛ, справки будут отображаться в приложении без изменений», — сказано в сообщении.
Как отмечается, разработчики работают над улучшением услуги для ВПЛ, чтобы обеспечить ее быструю и бесперебойную работу.
До конца недели она будет недоступна в «Дія» для украинцев, которые хотят оформить статус внутренне перемещенного лица.
Теперь услугу можно получить в автономном режиме или подождать, когда она снова будет работать в «Дія».

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У пользователей, уже оформивших статус ВПЛ, справка будет по-прежнему отображаться в перечне документов.
«Благодаря доработке услуги украинцы смогут получить статус ВПЛ и выплаты в течение нескольких дней, а не ждать неделями, как было раньше», — подчеркнули в Минцифре.
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По материалам:
Finance.ua
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