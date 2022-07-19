Вместо поставок газа в Европу россиянам придется просто сжигать газ, — Галущенко Сегодня 14:28 — Казна и Политика

россия использует поставки газа для давления на Европу. Но хранилища скоро будут заполнены, и потому газ придется просто сжигать.

Об этом сообщает в интервью министр энергетики Украины Герман Галущенко изданию « Интерфакс-Украина ».

Как отметил министр, Канада и Германия создают опасный прецедент передачей турбины для «Газпрома». «Для россиян важен сам факт того, что они прижали две страны G7. Потому что завтра они потребуют еще что-то, а послезавтра скажут: «давайте включать „Северный поток-2“», — сказал он.

По его словам, эта турбина не имеет никакого отношения к объемам поставок, потому что до последнего работало всего три турбины, и это не мешало прокачивать газ.

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Галущенко напомнил, что когда определенные компании поддались шантажу «Газпрома» и начали платить в рублях, это не гарантировало им поставки. «Если они действительно решат прекратить поставки в Европу, они придумают все что угодно — взрыв, новый ремонт», — сказал он.

Но, по его словам, Европе следует понимать, что люфт для давления на ЕС у россиян уже сжимается. «Через некоторое время они закончат заполнять свои хранилища на 76 млрд куб. м, и встанет вопрос, куда девать газ? Они должны его куда-то поставлять или просто терять. Я не удивлюсь, если россияне его будут просто сжигать, хотя это даже для них будет слишком», — отметил министр.

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