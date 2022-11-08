Вместо новых украинцы начали брать подержанные авто до трех лет: новая тенденция авторынка — Finance.ua

Вместо новых украинцы начали брать подержанные авто до трех лет: новая тенденция авторынка Сегодня 21:05 — Личные финансы

Вместо новых украинцы начали брать подержанные авто до трех лет: новая тенденция авторынка

В октябре украинцы приобрели 2,8 тысячи подержанных легковушек в возрасте до 3 лет. Это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на −9,7% меньше, чем в сентябре-2022.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

Более половины (64%, 1,8 тыс. шт.) приобрели на внутреннем рынке, остальные 36% (1 тыс. шт.) привезли подержанными из-за границы. С мая по сентябрь включительно продажи таких авто росли, а в октябре зафиксирован небольшой спад.

Инфографика: eauto.org.ua

За последний год сегмент «почти новых» авто вырос почти вдвое и почти догнал продажи новых авто (по итогам октября украинцы приобрели 3,2 тысячи новых легковушек). Это может быть связано как с экономической ситуацией в стране, когда украинцы в условиях войны более рационально используют средства и предпочитают более дешевые подержанные автомобили с небольшим пробегом, так и с нежеланием долго ждать нового автомобиля от официальных дилеров.

Самые популярные легковушки в возрасте до 3 лет на внутреннем рынке

Среди «почти новых» автомобилей в октябре больше всего имели спрос Volkswagen ID.4, возглавляющий рейтинги внутренних перепродаж и новых электромобилей. Таких моделей приобрели 86 штук.

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На втором месте — Toyota Land Cruiser Prado (79 шт.), а на третьем — Toyota RAV-4 (79 шт.). В первую пятерку также попали еще две модели этого бренда: Camry (67 шт.) и Land Cruiser (также 67 шт.).

В целом большинство из 10 самых популярных легковушек в возрасте до 3 лет — это премиум модели.

Инфографика: eauto.org.ua

Самые популярные легковые автомобили в возрасте до 3 лет, привезенные из-за границы

Из-за границы среди «почти новых» легковых автомобилей в возрасте до 3 лет чаще всего привозили также электрический Volkswagen ID.4 (124 шт.).

Второе место в рейтинге заняла Tesla Model Y (80 шт.), а третье — Honda M-NV (69 шт.).

Четвертую строчку заняла еще одна Tesla — Model 3 (54 шт.), а на пятой разместился Nissan Leaf (21 шт.).

Интересно, что первые шесть позиций в рейтинге занимают электромобили.

Также стоит отметить, что среди тысячи октябрьских легковушек в возрасте до 3 лет, импортированных в Украину в качестве подержанных, четверть (254 штуки) — машины 2022 года выпуска. Среди них может быть значительная часть так называемого «серого» импорта, то есть машин, документально оформленных в качестве подержанных, хотя фактически они могли быть новыми.

Volkswagen ID.4 — 124 шт. Tesla Model Y — 80 шт. Honda M-NV — 69 шт. Tesla Model 3 — 54 шт. Nissan Leaf — 21 шт. Audi E-Tron — 19 шт. Ford Kuga — 19 шт. Mazda CX-5 — 19 шт. Toyota RAV-4 — 19 шт. Volkswagen Tiguan — 16 шт.

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