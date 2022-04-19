Вместе с экспертами нарабатываем новые стандарты по безопасности жилой застройки, — Шуляк

Сегодня 09:12 — Недвижимость

В парламенте работают над пересмотром норм, по которым будут строить жилье.

Об этом сообщает глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«Сегодня мы изучаем показательный опыт стран, которые могут обеспечить своих людей надежными бомбоубежищами. А также общаемся с ведущими экспертами и участниками рынка, разделяющими мысль о необходимости строить новое жилье и инфраструктурные объекты с укрытиями. Однозначно, этот вопрос планируем урегулировать на законодательном равные, с прописанными нормами и правилами», — сказала Шуляк.

По ее словам, парламентарии вместе с ведущими специалистами, участниками рынка и экспертами уже пересматривают нормы, по которым нужно строить в будущем, и нарабатывают новые стандарты безопасности безопасности строительства.

В частности, изучают опыт Швейцарии, где бомбоубежища могут укрыть 100% населения, и строительные нормы Израиля.

«Это должно стать одним из требований пользователей жилья. То есть, покупатели жилья будут обращать на это внимание — есть ли в доме современные безопасные и комфортные бомбоубежища и паркинги. Поэтому как вариант рассматриваем проектирование новых домов с укрепленным подземным паркингом, который в будущем может выполнять роль надежного бомбоубежища», — объяснила она.

Новые правила застройки предполагает и реформа строительства, направленная на уничтожение коррупции через перевод работы отрасли в электронную плоскость и установление высокой ответственности за нарушение.

Кроме того, это новое качество строительства во всем: в вопросе инклюзивности, энергосбережения, сохранения исторических памятников, законности строительства здания.

«Время требует укрытий в наших домах. Перезапуск жизнедеятельности пострадавших городов будет точно с учетом необходимости надежных укрытий. Сегодняшний опыт войны стал для наших городов и сел слишком болезненным уроком, чтобы его игнорировать», — уверена Шуляк.

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