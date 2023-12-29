«Вместе к Победе!»: ПриватБанк совместно с украинскими плакатистами создали вдохновляющий новогодний календарь 2024 — Finance.ua
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«Вместе к Победе!»: ПриватБанк совместно с украинскими плакатистами создали вдохновляющий новогодний календарь 2024

Личные финансы
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ПриватБанк поздравил клиентов с Рождественскими и новогодними праздниками пожеланием Победы и новым вдохновляющим арт-проектом — календарем, созданным совместно с художниками украинского плаката.
Как рассказала маркетинг директор банка Виктория Губина, поддержка и популяризация украинского искусства для банка является социальной миссией. Именно украинский плакат с первых дней войны стал мощным явлением, известном и в Украине, и в мире. Лучшие украинские художники с первого дня вторжения создают удивительные работы, чтобы сплотить украинцев и рассказать всему миру про нашу войну.
«Мы отобрали прекрасные работы художников, живущих и работающих в Украине. Они отражают те стремления и чувства, которые наполняют всех нас, — отметила Виктория Губина. — Это жажда Победы. За нее сражаются наши защитники, борются волонтеры, работают бизнесы. Ее вспоминают дети в своих мечтах и ​​письмах Николаю. Надеемся, что наш календарь станет важным напоминанием: каждый день все мы, украинцы, приближаем Победу и справедливый мир. Словами. Действиями. Уважением и поддержкой друг друга.»
Новогодний календарь — результат сотрудничества ПриватБанка и украинского социального проекта Sunseed Art, популяризирующего отечественный плакат в стране и мире. В подборку вошли работы известных плакатистов Анастасии Пустоваровой, Виктора Грудакова, Студии «Братья», Марии Фои, Олеси Драшкабы и Екатерины Лесной.
«Вместе к Победе!»: ПриватБанк совместно с украинскими плакатистами создали вдохновляющий новогодний календарь 2024
По материалам:
ПриватБанк
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