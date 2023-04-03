Власти США продадут биткоины, изъятые после взлома Silk Road — Finance.ua

Власти США продадут биткоины, изъятые после взлома Silk Road Сегодня 18:30 — Криптовалюта

В попытке справиться с продолжающимся банковским кризисом правительство США раскрыло свой план по продаже более 51 000 BTC , конфискованных в рамках дела о взломе анонимной интернет-платформы Silk Road.

Это произошло после того, как 14 марта власти США продали 9 861 BTC на сумму более 215 миллионов долларов, конфискованных у Джеймса Чжуна. В 2012 году Чжун взломал систему вывода средств Silk Road и перевел более 50 000 BTC на свои счета.

В ноябре прошлого года Чжун признал себя виновным в хищении средств Silk Road и добровольно передал активы Министерству юстиции США. Согласно судебным документам по делу Silk Road, правительство намерено продать все конфискованные биткоины четырьмя партиями в течение этого календарного года.

Некоторые члены криптосообщества рассматривают продажу конфискованных активов как очередную атаку правительства на отрасль. Однако, по данным TradingView, первая продажа 9 861 BTC не имела никакого влияния на текущий курс биткоина. Более того, он продемонстрировал рост и сейчас торгуется на уровне $28 444.

Эксперты предполагают, что мировой банковский кризис нивелировал негативное влияние этой массовой распродажи биткоинов. Поскольку инвесторы теперь стремятся сохранять свои активы вне традиционной финансовой системы, продажи конфискованных биткоинов могут рассматриваться как привлекательная инвестиционная возможность.

cryptomisto По материалам:

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