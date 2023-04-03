Власти США продадут биткоины, изъятые после взлома Silk Road — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Власти США продадут биткоины, изъятые после взлома Silk Road

Криптовалюта
18
В попытке справиться с продолжающимся банковским кризисом правительство США раскрыло свой план по продаже более 51 000 BTC, конфискованных в рамках дела о взломе анонимной интернет-платформы Silk Road.
Это произошло после того, как 14 марта власти США продали 9 861 BTC на сумму более 215 миллионов долларов, конфискованных у Джеймса Чжуна. В 2012 году Чжун взломал систему вывода средств Silk Road и перевел более 50 000 BTC на свои счета.
В ноябре прошлого года Чжун признал себя виновным в хищении средств Silk Road и добровольно передал активы Министерству юстиции США. Согласно судебным документам по делу Silk Road, правительство намерено продать все конфискованные биткоины четырьмя партиями в течение этого календарного года.
Некоторые члены криптосообщества рассматривают продажу конфискованных активов как очередную атаку правительства на отрасль. Однако, по данным TradingView, первая продажа 9 861 BTC не имела никакого влияния на текущий курс биткоина. Более того, он продемонстрировал рост и сейчас торгуется на уровне $28 444.
Эксперты предполагают, что мировой банковский кризис нивелировал негативное влияние этой массовой распродажи биткоинов. Поскольку инвесторы теперь стремятся сохранять свои активы вне традиционной финансовой системы, продажи конфискованных биткоинов могут рассматриваться как привлекательная инвестиционная возможность.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
cryptomisto
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.