Власти Сальвадора: риск от краха BTC минимальный — Finance.ua

Власти Сальвадора: риск от краха BTC минимальный

Власти Сальвадора: риск от краха BTC минимальный

Министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя отверг опасения по поводу того, что обвал BTC нанесет ущерб финансовой системе страны.

Он добавил, что все высказывания по поводу высокого фискального риска из-за Bitcoin вызывают у него только улыбку.

«40 миллионов долларов — это даже не 0,5% нашего национального бюджета», — добавил Селайя по поводу убытков страны.

Действительно, потерянные при падении ВТС 40 миллионов долларов не играют решающей роли в экономике Сальвадора — национальный бюджет страны составляет 24,64 миллиарда долларов (по данным за 2020 год).

Справка Finance.ua:

Bitcoin продолжил падение в понедельник, 13 июня, после того как крупнейший американский криптокредитор Celsius Network приостановил вывод средств, обмен, а также переводы между счетами. Во вторник Bitcoin упал еще на 10% на фоне распродажи криптоактивов, поскольку инвесторы ожидают повышения ставки ФРС;

7 сентября 2021 г. в Сальвадоре вступил в силу закон о признании цифрового золота легальным средством расчетов. Тогда правительство страны приобрело 550 BTC в Государственный фонд.



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