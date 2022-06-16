Власти Сальвадора: риск от краха BTC минимальный — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Власти Сальвадора: риск от краха BTC минимальный

16.06.2022, 01:14Финтех и Карты
19
Власти Сальвадора: риск от краха BTC минимальныйВласти Сальвадора: риск от краха BTC минимальный
Министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя отверг опасения по поводу того, что обвал BTC нанесет ущерб финансовой системе страны.
Он добавил, что все высказывания по поводу высокого фискального риска из-за Bitcoin вызывают у него только улыбку.
«40 миллионов долларов — это даже не 0,5% нашего национального бюджета», — добавил Селайя по поводу убытков страны.

Litecoin: старт, наши дни, перспективы

Действительно, потерянные при падении ВТС 40 миллионов долларов не играют решающей роли в экономике Сальвадора — национальный бюджет страны составляет 24,64 миллиарда долларов (по данным за 2020 год).

Справка Finance.ua:

  • Bitcoin продолжил падение в понедельник, 13 июня, после того как крупнейший американский криптокредитор Celsius Network приостановил вывод средств, обмен, а также переводы между счетами. Во вторник Bitcoin упал еще на 10% на фоне распродажи криптоактивов, поскольку инвесторы ожидают повышения ставки ФРС;
  • 7 сентября 2021 г. в Сальвадоре вступил в силу закон о признании цифрового золота легальным средством расчетов. Тогда правительство страны приобрело 550 BTC в Государственный фонд.
Самостоятельно разобраться с криптовалютами довольно сложно, однако есть сервисы, которые помогут войти в мир крипты. Так, на CoinSmart вы можете легко покупать, продавать и узнавать главные новости о крипторынках прямо со своего ПК или смартфона.

Получите скидку на первый депозит CoinSmart

По материалам: noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.