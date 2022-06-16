Власти Сальвадора: риск от краха BTC минимальный — Finance.ua

Действительно, потерянные при падении ВТС 40 миллионов долларов не играют решающей роли в экономике Сальвадора — национальный бюджет страны составляет 24,64 миллиарда долларов (по данным за 2020 год).
Справка Finance.ua:
Bitcoin продолжил падение в понедельник, 13 июня, после того как крупнейший американский криптокредитор Celsius Network приостановил вывод средств, обмен, а также переводы между счетами. Во вторник Bitcoin упал еще на 10% на фоне распродажи криптоактивов, поскольку инвесторы ожидают повышения ставки ФРС;
7 сентября 2021 г. в Сальвадоре вступил в силу закон о признании цифрового золота легальным средством расчетов. Тогда правительство страны приобрело 550 BTC в Государственный фонд.
Самостоятельно разобраться с криптовалютами довольно сложно, однако есть сервисы, которые помогут войти в мир крипты. Так, на CoinSmart вы можете легко покупать, продавать и узнавать главные новости о крипторынках прямо со своего ПК или смартфона.