Власти рф назвали желтую бумагу полезной для здоровья: отбеливать ее мешают санкции Сегодня 18:49 — Мир

Небеленая офисная бумага российского производства обладает полезными для здоровья свойствами. Такое заявление в правительстве россии сделали на фоне прекращения поставок в страну химикатов, необходимых для отбеливания такой продукции. Об этом пишет агентство «РИА Новости».

«Мы узнали, что такая белая офисная бумага, которая отсвечивает, наносит вред здоровью. Оказывается, фактурная бумага полезна для глаз человека», — цитируют журналисты замминистра промышленности и торговли рф Олега Бочарова.

Издание отмечает, что из-за санкций, введенных против россии за развязанную ею полномасштабную войну против Украины, государство-агрессор потеряло поставки химикатов для отбеливания из Финляндии. На фоне этого российские предприятия начали производить офисную бумагу без использования отбеливателя.

В то же время российский Минпромторг отметил, что спрос на небеленую бумагу в россии «намного выше, чем на обычную отбеленную бумагу».

Агентство также писало, что после ухода ряда иностранных компаний с рынка рф на фоне полномасштабной войны против Украины российские граждане пожаловались, что офисная бумага подорожала в несколько раз. В этой связи в правительстве рф сообщили, что Россия начала переговоры с Узбекистаном по поставке хлората натрия, который используют для отбеливания бумаги.

Лишь в конце мая этого года одно из предприятий «Ростеха» объявило о создании технологии производства специальной смеси, которую можно использовать для отбеливания бумаги. О массовом применении этой технологии на территории россии не сообщалось.

Фокус По материалам:

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