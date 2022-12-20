Власти планируют кадровые изменения в БЭБ, на таможне и цифровизировать налоговую — Гетманцев Сегодня 19:32 — Казна и Политика

В следующем году власти могут сменить руководство Бюро экономической безопасности (БЭБ) и таможни, а также цифровизировать налоговую.

Об этом в интервью Forbes рассказал глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

Гетманцев отрицательно оценил ежегодную работу таможни и БЭБ.

«Оценка работы Бюро экономической безопасности — ноль», — констатирует он. Невыполнение годового плана на таможне — 40% или 10–12 млрд грн в месяц, говорит нардеп. По его мнению, кадровые изменения в двух органах должны произойти в 2023 году.

По словам нардепа, в Раде рассматривают вариант с полным реформированием или ликвидацией БЭБ.

«Я не сторонник этого решения. Я автор закона о БЭБ и считаю, что это хорошая реформа, но из-за неудачных кадровых назначений она не работает», — говорит нардеп.

Налоговый комитет вместе с Минцифрой работает над цифровизацией налоговой службы. В качестве примера взяли налоговую службу Литвы, где 90% общения с плательщиком — исключительно электронное, говорит Гетманцев.

Реформа предполагает, что аудит будет производиться только электронным способом путем компьютерного анализа того файла, который формируется на основании данных учета плательщика. «Выездные документальные проверки не проводятся», — добавляет глава финансового комитета.

Теперь рассматривают вариант, когда у каждого плательщика будет свой профайл на базе его налоговой истории, где отражается степень его рисковости, говорит Гетманцев.

«Есть плательщики (например, физические лица), за которых налоговая сама составляет декларацию, а плательщик может согласиться или внести изменения», — отмечает Гетманцев. «Степень доверия к налоговой в Литве выше других государственных органов, и у меня есть амбиция, чтобы у нас было так же», — надеется нардеп.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.