Власти Майами анонсировали выпуск 5000 NFT совместно с журналом Time и Mastercard — Finance.ua

Власти Майами анонсировали выпуск 5000 NFT совместно с журналом Time и Mastercard
Власти города Майами выпустят NFT-проект, направленный на поддержку новых технологий и цифрового бизнеса.
Мэр города Майами Фрэнсис Суарес поделился планами выпустить 5000 NFT в конце года. В рамках проекта Майами будет сотрудничать с издателями журнала Time USA, компаниями Mastercard и Salesforce. NFT будут разрабатывать 56 разных художников — каждый из них представит в своих работах площадь города 56 квадратных миль.
«Мы продолжим использовать новые технологии для поддержки нашего бизнеса и привлечения к нему новых людей», — заявил мэр города.
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Сообщается, что Time USA определит стратегию проекта и их реализацию, а Mastercard предложит владельцам NFT эксклюзивные преимущества — доступ к мероприятиям в ресторанах города и частные культурные туры. Salesforce займется выпуском и первичной продажей коллекционных токенов.
По словам президента Time Кита Гроссмана, проект является первой попыткой журнала помочь другим организациям в запуске проектов NFT. Он намекнул, что в будущем может появиться больше подобных инициатив. Гроссман также заявил, что эти NFT в первую очередь предназначены для того, чтобы дать людям возможность получить новые впечатления и представить Майами во всей красе.
Как заработать на NFT
Ранее Фрэнсис Суарес заявил, что многие инвесторы считают биткоин только источником извлечения прибыли, однако его можно назвать основой для развития новейших технологий и цифровой экономики.
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