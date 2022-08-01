Власти Майами анонсировали выпуск 5000 NFT совместно с журналом Time и Mastercard — Finance.ua

Власти Майами анонсировали выпуск 5000 NFT совместно с журналом Time и Mastercard 01.08.2022, 02:12 — Финтех и Карты

Власти города Майами выпустят NFT-проект, направленный на поддержку новых технологий и цифрового бизнеса.

Мэр города Майами Фрэнсис Суарес поделился планами выпустить 5000 NFT в конце года. В рамках проекта Майами будет сотрудничать с издателями журнала Time USA, компаниями Mastercard и Salesforce. NFT будут разрабатывать 56 разных художников — каждый из них представит в своих работах площадь города 56 квадратных миль.

«Мы продолжим использовать новые технологии для поддержки нашего бизнеса и привлечения к нему новых людей», — заявил мэр города.

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Сообщается, что Time USA определит стратегию проекта и их реализацию, а Mastercard предложит владельцам NFT эксклюзивные преимущества — доступ к мероприятиям в ресторанах города и частные культурные туры. Salesforce займется выпуском и первичной продажей коллекционных токенов.

По словам президента Time Кита Гроссмана, проект является первой попыткой журнала помочь другим организациям в запуске проектов NFT. Он намекнул, что в будущем может появиться больше подобных инициатив. Гроссман также заявил, что эти NFT в первую очередь предназначены для того, чтобы дать людям возможность получить новые впечатления и представить Майами во всей красе.

Ранее Фрэнсис Суарес заявил, что многие инвесторы считают биткоин только источником извлечения прибыли, однако его можно назвать основой для развития новейших технологий и цифровой экономики.

cryptomisto По материалам:

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