Власти Киева просят бизнес возобновить услуги по прокату мобильного транспорта — Finance.ua
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Власти Киева просят бизнес возобновить услуги по прокату мобильного транспорта

Сегодня 18:04Казна и Политика
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Власти Киева просят бизнес возобновить услуги по прокату мобильного транспортаВласти Киева просят бизнес возобновить услуги по прокату мобильного транспорта, itc.ua
Власти Киева просят сервисы по прокату велосипедов и электросамокатов возобновить работу в столице.
Об этом в эфире национального телемарафона 30 марта заявил заместитель главы Киевской городской военной администрации Николай Поворозник.
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«Мы сегодня обращаемся к бизнесу, который оказывал услуги в сфере проката велосипедов и электросамокатов, чтобы они возобновили свою деятельность», — сказал он.
По словам Поворозника, такой вид транспорта будет хорошим выходом для передвижения по городу на короткие дистанции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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