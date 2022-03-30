Власти Киева просят бизнес возобновить услуги по прокату мобильного транспорта — Finance.ua

Власти Киева просят бизнес возобновить услуги по прокату мобильного транспорта
Сегодня 18:04 — Казна и Политика Власти Киева просят бизнес возобновить услуги по прокату мобильного транспорта, itc.ua
Власти Киева просят сервисы по прокату велосипедов и электросамокатов возобновить работу в столице.
Об этом в эфире национального телемарафона 30 марта заявил заместитель главы Киевской городской военной администрации Николай Поворозник.
«Мы сегодня обращаемся к бизнесу, который оказывал услуги в сфере проката велосипедов и электросамокатов, чтобы они возобновили свою деятельность», — сказал он.
По словам Поворозника, такой вид транспорта будет хорошим выходом для передвижения по городу на короткие дистанции.
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