Власти Ирана отключают от электропитания майнеров криптовалют — Finance.ua

Власти Ирана отключают от электропитания майнеров криптовалют
В Иране приняли решение отключить зарегистрированных майнеров от электросети — все из-за дефицита электроэнергии в стране.
Об этом сообщил министр энергетики Ирана Мустафа Раджаби Машхади.
Согласно данным издания Tehran Times, на прошлой неделе потребление энергии в стране достигло 62 500 МВт. Уже в ближайшее время этот показатель увеличится, но генерации электроэнергии в Иране не хватает. Поэтому во избежание веерных отключений (отсоединение потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему) правительство прекратит поставки электроэнергии майнерам.
Сейчас в Иране легально работают 118 майнинговых компаний и еще больше майнят криптовалюту подпольно — из-за сравнительно низкой стоимости электроэнергии. Ранее иранские власти пытались бороться с подпольным майнингом. В апреле увеличили наказание за нелицензированный майнинг. Впрочем, это не повлияло на уменьшение популярности этого вида деятельности.