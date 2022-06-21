Власти Ирана отключают от электропитания майнеров криптовалют — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Власти Ирана отключают от электропитания майнеров криптовалют

Сегодня 05:41Финтех и Карты
10
Власти Ирана отключают от электропитания майнеров криптовалютВласти Ирана отключают от электропитания майнеров криптовалют
В Иране приняли решение отключить зарегистрированных майнеров от электросети — все из-за дефицита электроэнергии в стране.
Об этом сообщил министр энергетики Ирана Мустафа Раджаби Машхади.
Согласно данным издания Tehran Times, на прошлой неделе потребление энергии в стране достигло 62 500 МВт. Уже в ближайшее время этот показатель увеличится, но генерации электроэнергии в Иране не хватает. Поэтому во избежание веерных отключений (отсоединение потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему) правительство прекратит поставки электроэнергии майнерам.
Сейчас в Иране легально работают 118 майнинговых компаний и еще больше майнят криптовалюту подпольно — из-за сравнительно низкой стоимости электроэнергии. Ранее иранские власти пытались бороться с подпольным майнингом. В апреле увеличили наказание за нелицензированный майнинг. Впрочем, это не повлияло на уменьшение популярности этого вида деятельности.

Dogecoin: первая «мемная криптовалюта» с необычайными перспективами

По материалам: noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.