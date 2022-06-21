Власти Ирана отключают от электропитания майнеров криптовалют — Finance.ua

Власти Ирана отключают от электропитания майнеров криптовалют

Сегодня 05:41 — Финтех и Карты

Власти Ирана отключают от электропитания майнеров криптовалют

В Иране приняли решение отключить зарегистрированных майнеров от электросети — все из-за дефицита электроэнергии в стране.

Об этом сообщил министр энергетики Ирана Мустафа Раджаби Машхади.

Согласно данным издания Tehran Times , на прошлой неделе потребление энергии в стране достигло 62 500 МВт. Уже в ближайшее время этот показатель увеличится, но генерации электроэнергии в Иране не хватает. Поэтому во избежание веерных отключений (отсоединение потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему) правительство прекратит поставки электроэнергии майнерам.

Сейчас в Иране легально работают 118 майнинговых компаний и еще больше майнят криптовалюту подпольно — из-за сравнительно низкой стоимости электроэнергии. Ранее иранские власти пытались бороться с подпольным майнингом. В апреле увеличили наказание за нелицензированный майнинг. Впрочем, это не повлияло на уменьшение популярности этого вида деятельности.

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