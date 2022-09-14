Власти Германии полностью продали долю в Lufthansa, купленную для спасения из-за пандемии — Finance.ua
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Власти Германии полностью продали долю в Lufthansa, купленную для спасения из-за пандемии

Мир
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Власти Германии полностью продали долю в Lufthansa, купленную для спасения из-за пандемии
Власти Германии полностью продали долю в Lufthansa, купленную для спасения из-за пандемии
Правительство Германии окончательно продало свою долю в немецкой авиакомпании Lufthansa, которую оно приобрело для ее спасения во время пандемии.
Об этом сообщило федеральное финансовое агентство.
Доля примерно в 10% находилась в собственности Фонда экономической стабильности (WSF), продавшего ее международным инвесторам. Теперь компания снова полностью в частных руках.
Долю крупнейшей европейской авиакомпании, приобретенную за 306 млн евро, продали за 1,07 млрд евро. Таким образом Германия привлекла 760 миллионов евро от продажи.
В ноябре Lufthansa досрочно погасила последнюю часть предоставленной ей помощи в размере 9 млрд евро, позволив правительству сократить свою долю и получить значительную прибыль.
Последние события для перевозчика произошли вскоре после того, как он достиг соглашения с пилотами о повышении зарплаты и запрете забастовок примерно на год.
По материалам:
Економічна Правда
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