Власти Финляндии выручили $47,5 млн от продажи конфискованных Bitcoin — Finance.ua

Власти Финляндии выручили $47,5 млн от продажи конфискованных Bitcoin Сегодня 22:52 — Финтех и Карты

Власти Финляндии выручили $47,5 млн от продажи конфискованных Bitcoin

Правительство Финляндии продало 1889,1 BTC на сумму 46,5 млн евро.

Как сообщает Bloomberg, эти активы были получены при задержании преступников, а после по решению суда конфискованы государством. Основная часть этих средств изъята еще в 2018 году, но до этого момента правительство не определилось, что с ними делать. При росте рынка в 2021 году активы Финляндии оценивались почти в $130 млн.

Власти Финляндии объявили тендер для брокеров, которые смогут конвертировать BTC в фиат еще в июле 2021 года. Только в апреле этого года правительство выбрало две неназванные компании для продажи средств. Финляндия все еще содержит 90 BTC, ожидающих решения о конфискации. Также власти владеют нераскрытым количеством других криптовалют.

В апреле основатель даркнет-маркетплейса Silk Road Росс Росс Ульбрихт отказался от своих прав на 69 370 BTC в пользу государства. Согласно соглашению с властями США, изъятые Bitcoin будут проданы на аукционе. Часть выручки пойдет на оплату штрафа Ульбрихта в размере 183 млн долларов.

Газета Helsingin Sanomat ранее писала, что Финляндия может отправить деньги от продажи конфискованных Bitcoin Украине. Речь идет о десятках миллионов евро.

cryptomisto По материалам:

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