Владелец Zara продал свой бизнес в россии: кто стал новым владельцем — Finance.ua

Владелец Zara продал свой бизнес в россии: кто стал новым владельцем
Испанский производитель и продавец одежды Inditex, владеющий сетью Zara, продаст свой бизнес в россии своему ливанскому франчайзи Daher group.
Об этом сообщается на сайте Inditex.
После подписания соглашения Inditex прекратит все операции рф после их остановки 5 марта. А в бывших помещениях брендов Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius будут расположены магазины других брендов, принадлежащих Daher group.
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«Условия сделки позволяют сохранить значительное количество рабочих мест, созданных Inditex Group в России, поскольку они включают в себя передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами», — заявили в компании.
Если в будущем Inditex решит, что обстоятельства позволяют вернуть его бренды на рынок рф, то компании могут это сделать посредством заключения соглашения о франчайзинге.
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