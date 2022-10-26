Владелец Zara продал свой бизнес в россии: кто стал новым владельцем — Finance.ua
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Владелец Zara продал свой бизнес в россии: кто стал новым владельцем

Фондовый рынок
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Владелец Zara продал свой бизнес в россии: кто стал новым владельцем
Владелец Zara продал свой бизнес в россии: кто стал новым владельцем
Испанский производитель и продавец одежды Inditex, владеющий сетью Zara, продаст свой бизнес в россии своему ливанскому франчайзи Daher group.
Об этом сообщается на сайте Inditex.
После подписания соглашения Inditex прекратит все операции рф после их остановки 5 марта. А в бывших помещениях брендов Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius будут расположены магазины других брендов, принадлежащих Daher group.
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«Условия сделки позволяют сохранить значительное количество рабочих мест, созданных Inditex Group в России, поскольку они включают в себя передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами», — заявили в компании.
Если в будущем Inditex решит, что обстоятельства позволяют вернуть его бренды на рынок рф, то компании могут это сделать посредством заключения соглашения о франчайзинге.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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