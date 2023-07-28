Владелец Gucci покупает 30% акций бренда Valentino за 1,7 миллиарда евро — Finance.ua

Владелец Gucci покупает 30% акций бренда Valentino за 1,7 миллиарда евро Сегодня 23:30 — Фондовый рынок

Владелец Gucci покупает 30% акций бренда Valentino за 1,7 миллиарда евро

Французская компания Kering, владеющая брендом Gucci, заключила обязывающее соглашение с катарским инвестфондом Mayhoola о приобретении 30% акций бренда Valentino за 1,7 млрд евро.

Об этом говорится в официальном заявлении Kering.

Соглашение также предусматривает опцион для Kering на приобретение 100% акционерного капитала Valentino не позднее 2028 года.

«Это соглашение — часть более широкого стратегического партнерства между Kering и Mayhoola, которое может привести к тому, что Mayhoola станет акционером Kering», — говорится в сообщении.

Valentino является одним из самых известных всемирно признанных итальянских домов роскоши.

На сегодняшний день Valentino располагает 211 магазинами в более чем 25 странах мира, а ее доход составляет 1,4 миллиарда евро, показатель EBITDA в 2022 году — 350 миллионов евро, рассказали в Kering.

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«Kering станет крупным акционером с представительством в совете директоров. Mayhoola при этом останется мажоритарным акционером с 70% акционерного капитала и продолжит реализовывать успешную стратегию развития бренда.

Ожидается, что транзакция будет завершена до конца 2023 года при условии получения разрешения соответствующих антимонопольных органов", — добавили в компании.

Kering основал миллиардер Франсуа Пино. Он вместе с семьей занимает 31-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов мира, его состояние Forbes оценивает в 39,8 млрд долл.

Во Франции Пино уступает только наследнице L’Oreal Франсуазе Беттанкур-Майерс и владельцу LVMH Бернару Арно.

Економічна Правда По материалам:

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