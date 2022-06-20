Владельцы криптовалют понесли наибольшие потери за всю историю существования криптовалютного рынка — Finance.ua

Владельцы криптовалют понесли наибольшие потери за всю историю существования криптовалютного рынка

Сегодня 17:18 — Финтех и Карты

Владельцы криптовалют понесли наибольшие потери за всю историю существования криптовалютного рынка

По данным аналитиков Grassnode, выходные 18-19 июня стали одними из худших в истории криптовалют. Все из-за необычной волатильности, обусловившей стоимость биткоина ниже $18 000.

Убытки криптоинвесторов превысили $7 миллиардов — значительная часть из них потеряла свои монеты, приобретенные ранее в несколько раз дороже. Как считают аналитики, большой процент потери средств среди инвесторов усугубит панику на рынке и не позволит стабилизировать ситуацию скорее.

Самое большое падение цены ощутили долгосрочные инвесторы, поскольку они потеряли около 180 000 BTC, подтолкнув стоимость ВТС опуститься ниже уровня исторического максимума 2017 года. Аналитики обращают внимание на прямые признаки капитуляции, поскольку инвесторы продавали свои средства, даже при впечатляющих убытках в 75%. Такое иррациональное поведение долгосрочных вкладчиков, скорее всего, связано с паникой на рынке (ожидается, что Bitcoin опустится ниже $15 000).

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