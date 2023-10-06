Владельцы электромобилей Kia получат доступ к зарядным станциям Tesla — Finance.ua
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Владельцы электромобилей Kia получат доступ к зарядным станциям Tesla

Технологии&Авто
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Владельцы электромобилей Kia получат доступ к зарядным станциям Tesla
Владельцы электромобилей Kia получат доступ к зарядным станциям Tesla
Южнокорейский автопроизводитель Kia Corp. в четвертом квартале 2024 года перейдет на североамериканский стандарт зарядки (NACS), что позволит владельцам электрокаров компании пользоваться 12 тыс. зарядных станций Tesla.
Об этом сообщает MarketWatch.
Кроме того, в первом квартале 2025 года Kia планирует выпустить в продажу адаптеры для своих машин, поддерживающих комбинированный стандарт CCS1, чтобы их владельцы также могли пополнить запас энергии электромобиля на любой из точек зарядной сети Tesla.
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На сегодняшний день зарядные станции Tesla доступны в США, Канаде и Мексике.
Ранее о планах перейти на стандарт NACS объявили другие автопроизводители, среди которых — General Motors, Mercedes-Benz, Ford Motor, Nissan, Honda, Jaguar и Fisker.
По материалам:
Економічна Правда
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