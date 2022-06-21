Вкладчики ликвидированных банков получили 102 млн грн возмещения — Finance.ua
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Вкладчики ликвидированных банков получили 102 млн грн возмещения

Сегодня 16:11Кредит&Депозит
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Вкладчики ликвидированных банков получили 102 млн грн возмещенияВкладчики ликвидированных банков получили 102 млн грн возмещения
В мае выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов, составили 102,3 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
В общей сложности в январе-мае текущего года вкладчики ликвидируемых Фондом банков получили гарантированное возмещение на сумму 695,6 млн грн.
По состоянию на 1 июня общая сумма выплат в пределах гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», составила 91,7 млрд грн.

Что происходит с Мегабанком

До вступления в силу указанного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещение на общую сумму 4,7 млрд грн. До 2012 года Фонд возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию проводил НБУ.
Таким образом, с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 96,36 млрд грн.
Напомним, Фонд гарантирования вкладов физлиц за период с 25 марта по 14 июня выдал вкладчикам ликвидированного МР Банка (экс-Сбербанк) около 700 млн грн гарантированного возмещения.

Справка Finance.ua:

  • с началом войны в Украине актуальным, как никогда, стал вопрос возврата вкладов из обанкротившихся банков. Специалисты рассказали, гарантируют ли сейчас возврат средств физлицам и кто именно гарантирует соответствующий возврат и в каких размерах;
  • с 8 июня Фонд гарантирования вкладов приступил к приему заявок от потенциальных инвесторов с целью вывода с рынка АО «Мегабанк»;
  • вкладчики банка смогут получить гарантированное возмещение дистанционно, не посещая отделения банков-агентов. На сегодняшний день такую возможность предоставляют 4 банка — ПАО КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Пивденный» и АО «ПУМБ».
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По материалам: Finance.ua
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