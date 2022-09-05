Визы в Болгарию для россиян подорожают более чем в два раза — Finance.ua
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Визы в Болгарию для россиян подорожают более чем в два раза

Мир
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Визы в Болгарию для россиян подорожают более чем в два раза
Визы в Болгарию для россиян подорожают более чем в два раза
Болгария, согласно решению Евросоюза, повысит стоимость виз для туристов из рф с 35 до 80 евро.
Об этом сообщил и.о. министра туризма страны Илин Димитров, пишет Euractiv.
«Запретить россиянам въезд не выйдет, но виза для них подорожает. Это решение ЕС, с которым мы не совсем согласны, но, как члены союза, мы должны будем его выполнять», — пояснил чиновник.
По его словам, несмотря на отсутствие прямых рейсов из российских городов в Болгарию, с начала года страну посетило более 60 тыс. граждан рф. Более того, по официальным данным, российские граждане являются владельцами более 100 тысяч объектов на побережье Черного моря в Болгарии.
«Они въезжают через Турцию, несут серьезные издержки, чтобы прибыть в Болгарию, но все равно приезжают», — подчеркнул Димитров.
Отдельно он рассказал, что в настоящее время в болгарских гостиницах проживают около 20 тыс. украинцев, бежавших от войны. Власти страны сейчас сконцентрировались на том, чтобы до октября успеть продлить правительственную программу для размещения украинских беженцев.

Справка Finance.ua:

  • 31 августа страны-государства ЕС не смогли договориться о запрете на выдачу виз для граждан рф, однако они пришли к согласию насчет отмены подготовки к соглашению об упрощенном визовом режиме со страной-агрессором;
  • компромиссное решение состоит в поднятии цены на шенгенские визы для российских граждан и более сложном процессе их получения;
  • после того, как решение глав МИД стран ЕС вступит в силу, визы вырастут в цене до 80 евро, а срок рассмотрения заявок станет более долгим.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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