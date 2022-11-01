Витренко уходит из «Нафтогаза» - СМИ — Finance.ua
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Витренко уходит из «Нафтогаза» - СМИ

Фондовый рынок
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Юрий Витренко, вероятно, уйдет с поста главы НАК «Нафтогаз Украины». На его место может быть назначен министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на собеседников в парламенте и «Нафтогазе».
Витренко уже якобы написал заявление об отставке. Решение об отставке должен принять наблюдательный совет компании. Однако в его отсутствие это может сделать Кабинет Министров.
Ожидается, что министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заменит Витренко на этом посту.
«Чтобы правительство могло назначить Чернышева новым руководителем НАКа, сначала с должности министра его должен уволить парламент. Поэтому не исключен вариант, что вместо Витренко на время назначат и.о., а уже впоследствии Чернышев станет полноценным главой компании», — говорит собеседник «ЭП».
Тем временем нардеп Ярослав Железняк сообщает, что в ближайшее время парламент будет рассматривать «кадровый вопрос». Он также намекнул на новую должность Чернышева.
«Связано с региональной политикой. Увольнение господина Чернышева в связи с переходом на новую должность. Вроде бы само министерство региональной политики должны объединить с Мининфраструктуры и передать полностью Кубракову. Посмотрим, не изменится ли снова позиция», — написал Железняк.
По материалам:
Економічна Правда
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