Витренко уходит из «Нафтогаза» - СМИ — Finance.ua

Витренко уходит из «Нафтогаза» - СМИ Сегодня 10:50 — Фондовый рынок

Юрий Витренко, вероятно, уйдет с поста главы НАК «Нафтогаз Украины». На его место может быть назначен министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на собеседников в парламенте и «Нафтогазе».

Витренко уже якобы написал заявление об отставке. Решение об отставке должен принять наблюдательный совет компании. Однако в его отсутствие это может сделать Кабинет Министров.

Ожидается, что министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заменит Витренко на этом посту.

«Чтобы правительство могло назначить Чернышева новым руководителем НАКа, сначала с должности министра его должен уволить парламент. Поэтому не исключен вариант, что вместо Витренко на время назначат и.о., а уже впоследствии Чернышев станет полноценным главой компании», — говорит собеседник «ЭП».

Тем временем нардеп Ярослав Железняк сообщает, что в ближайшее время парламент будет рассматривать «кадровый вопрос». Он также намекнул на новую должность Чернышева.

«Связано с региональной политикой. Увольнение господина Чернышева в связи с переходом на новую должность. Вроде бы само министерство региональной политики должны объединить с Мининфраструктуры и передать полностью Кубракову. Посмотрим, не изменится ли снова позиция», — написал Железняк.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.