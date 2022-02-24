Витренко сказал, сколько газа нужно импортировать для следующего отопительного сезона — Finance.ua
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Витренко сказал, сколько газа нужно импортировать для следующего отопительного сезона

Сегодня 10:15Энергетика
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Для формирования достаточных запасов на отопительный сезон 2022-2023 годов Украина должна импортировать 9-11 млрд кубометров газа.
Об этом сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
«Общий объем газа, который Украина будет импортировать в 2022 году в рамках формирования достаточного ресурса для устойчивого прохождения отопительного сезона, составляет около 9-11 млрд кубометров», — сказал Витренко.
Он подчеркнул, что при наличии достаточного финансового ресурса Нафтогаз планирует из этого объема закупить 5-8 млрд кубометров «голубого топлива». По словам Витренко, для обеспечения наличия средств на закупку срочно необходимо решить проблему разницы в тарифах: между установленным и экономически обоснованным.
Глава НАК считает, что компенсировать разницу в тарифах без перекладывания дополнительного бремени на плечи граждан может государство и источник такой компенсации должен быть четко определен.
Напомним, группа Нафтогаз планирует импортировать не менее 1,1 млрд кубометров газа до конца апреля. За счет собственной добычи «Нафтогаз» планирует получить еще около 3,3 млрд кубометров газа в первом квартале.
Участники газового рынка забронировали 227,78 млн кубометров месячных мощностей и 67,3 млн кубометров суточных и внутрисуточных мощностей для импорта природного газа в Украину в феврале 2022 года.
По материалам: Укрінформ
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