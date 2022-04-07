Виталик Бутерин пожертвовал 1500 монет Ethereum (более $4,8 млн) на помощь Украине — Finance.ua

Виталик Бутерин пожертвовал 1500 монет Ethereum (более $4,8 млн) на помощь Украине

Сегодня 23:07 — Финтех и Карты

Виталик Бутерин

Один из основателей криптовалюты Ethereum и самый молодой криптомильярдер Виталик Бутерин пожертвовал более $4,8 миллиона долларов в виде криптовалют Ethereum на помощь Украине.

Бутерин перевел 1500 монет Ethereum двумя равными частями в кошельке международного благотворительного фонда Unchain Ukraine, который оказывает помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии, и Криптофонду Украины, созданному украинской криптобиржей Kuna на поддержку украинской армии и цифрового киберсопротивления.

Ранее Бутерин открыто осудил вторжение России в Украину, а в мартовском интервью Time отметил , что война напомнила криптовалютному сообществу о главной цели цифровых активов — приносить реальную пользу людям.

Напомним, в марте Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О виртуальных активах», который дает «зеленый свет» на запуск в Украине легального рынка виртуальных активов и вывод операций с криптовалютами из тени. Сейчас Минцифры активно работает над внесением изменений в Налоговый и Гражданский кодексы Украины относительно особенностей налогообложения операций с виртуальными активами, необходимыми для полноценного запуска рынка виртуальных активов.

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