Виталик Бутерин пожертвовал 1500 монет Ethereum (более $4,8 млн) на помощь Украине — Finance.ua
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Виталик Бутерин пожертвовал 1500 монет Ethereum (более $4,8 млн) на помощь Украине

Сегодня 23:07Финтех и Карты
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Виталик БутеринВиталик Бутерин
Один из основателей криптовалюты Ethereum и самый молодой криптомильярдер Виталик Бутерин пожертвовал более $4,8 миллиона долларов в виде криптовалют Ethereum на помощь Украине.
Бутерин перевел 1500 монет Ethereum двумя равными частями в кошельке международного благотворительного фонда Unchain Ukraine, который оказывает помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии, и Криптофонду Украины, созданному украинской криптобиржей Kuna на поддержку украинской армии и цифрового киберсопротивления.
Ранее Бутерин открыто осудил вторжение России в Украину, а в мартовском интервью Time отметил, что война напомнила криптовалютному сообществу о главной цели цифровых активов — приносить реальную пользу людям.
Напомним, в марте Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О виртуальных активах», который дает «зеленый свет» на запуск в Украине легального рынка виртуальных активов и вывод операций с криптовалютами из тени. Сейчас Минцифры активно работает над внесением изменений в Налоговый и Гражданский кодексы Украины относительно особенностей налогообложения операций с виртуальными активами, необходимыми для полноценного запуска рынка виртуальных активов.
По материалам: ITC.ua
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