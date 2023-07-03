Visa покупает оператора облачной банковской платформы Pismo за $1 млрд — Finance.ua

Visa покупает оператора облачной банковской платформы Pismo за $1 млрд Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Visa покупает оператора облачной банковской платформы Pismo за $1 млрд

Платёжный гигант Visa Inc. согласился приобрести бразильскую финтех-платформу Pismo за $1 млрд наличными.

Об этом пишет Reuters.

Pismo является оператором облачной банковской платформы, который работает в Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.

Для Visa, крупнейшей в мире платежной компании, это первое поглощение с 2021 года, когда она купила европейскую открытую банковскую платформу Tink за $2,2 млрд, а также британского поставщика трансграничных платежей Currencycloud.

Облачная платформа Pismo для финансовых учреждений, базирующаяся в Сан-Паулу, содержит более 70 млн счетов и осуществляет транзакции на сумму более $200 млрд в год, предоставляя технологию, с помощью которой клиенты могут выпускать карты Visa и Mastercard.

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По данным группы данных Sling Hub, это приобретение произошло одновременно с падением венчурного финансирования в Латинской Америке на 82% в годовом исчислении в мае, поскольку высокие процентные ставки и опасения рецессии поразили мировые рынки и отразились на оценке технологических компаний.

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца года. По словам Visa, Pismo сохранит свою нынешнюю управленческую команду.

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