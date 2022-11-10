Visa подключилась к Дія.City — Finance.ua

Visa подключилась к Дія.City Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Visa подключилась к Дія.City

Международная платежная система, лидер в области цифровых платежей Visa подключилась к Дія.City.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

«Резидентство „Дія.City“ позволит компании пользоваться лучшими правовыми и налоговыми условиями в Европе. А также углубит сотрудничество с украинским IT-сектором и ускорит развитие безналичной экономики Украины», — отметил он.

Visa — мировой лидер в области цифровых платежей. В украинском офисе компании работают около 140 сотрудников, отвечающих за развитие платежных технологий в 17 странах.

Федоров напомнил, что вместе с компанией Минцифры реализовало много общих проектов. Среди них — восстановление центра Дія.Бізнес в Буче, а также открытие маркетплейса Made with bravery.

В настоящее время к налоговой и правовой системе для технологического бизнеса Дія.City подключились 378 компаний.

Дія.City — правовой режим для IT, предусматривающий специальные условия налогообложения для юридических лиц — резидентов «Дія.City». Также предусматривается, что IT-компании получат гибкие условия трудоустройства и отдельный порядок взаимодействия с государственными контролирующими органами.

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Фінансовий клуб По материалам:

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