Virgin Orbit Брэнсона подала на банкротство — Finance.ua

Virgin Orbit Брэнсона подала на банкротство Сегодня 10:11 — Фондовый рынок

Virgin Orbit Брэнсона подала на банкротство

Компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона, занимавшаяся запуском космических ракет, потерпела крах через 15 месяцев после выхода на биржу с отметкой в 3,7 млрд дол.

Группа, дебютировавшая на бирже Nasdaq в декабре 2021 года, во вторник утром подала заявление о банкротстве в США.

Недели кризисных переговоров с потенциальными инвесторами не смогли обеспечить новое финансирование для Virgin Orbit, тратившей около 50 млн дол. ежеквартально в борьбе за долю на все более конкурентном рынке запусков ракет в космос.

О проблемах компании стало известно еще раньше. Так, еще на прошлой неделе CNBC опубликовал данные о том, что аэрокосмическая компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона прекращает свою деятельность «в обозримом будущем» после того, как не смогла найти источники финансирования, со ссылкой на аудиозапись выступления гендиректора Virgin Orbit Дэна Харта на общем собрании компании 30 марта.

Отмечается также, что Virgin Investments Limited предоставит Virgin Orbit помощь в размере 31,6 миллиона долларов для финансирования процесса и защиты ее деятельности. Ожидается, что после утверждения судом дела о банкротстве финансирование позволит обеспечить Virgin Orbit необходимой ликвидностью для продолжения деятельности, поскольку компания продолжит начавшийся до иска процесс продажи компании.

Справка Finance.ua:

Virgin Orbit была основана в 2017 году и начала коммерческое обслуживание в 2021 году. Компания доставляла на орбиту коммерческие, гражданские, национальные и международные спутники;

в январе ракета этой компании Launcher-1, запущенная с самолета Boeing 747, не смогла вывести на орбиту спутники из-за преждевременного отключения двигателя второй ступени. А в марте компания отправила в отпуск почти всех сотрудников и приостановила работу на неделю в поисках финансирования;



Ричард Брэнсон является крупнейшим акционером Virgin Orbit, владея 75% акций. Второй крупнейший пакет акций — 18% — принадлежит эмиратскому суверенному фонду Mubadala.



Економічна Правда По материалам:

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