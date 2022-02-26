Virgin Hyperloop сменит ориентацию: вместо пассажиров будет перевозить грузы — Finance.ua
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Virgin Hyperloop сменит ориентацию: вместо пассажиров будет перевозить грузы

26.02.2022, 01:37Технологии&Авто
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Virgin Hyperloop сменит ориентацию: вместо пассажиров будет перевозить грузыVirgin Hyperloop сменит ориентацию: вместо пассажиров будет перевозить грузы, indiaexpo2020.com
Компания Virgin Hyperloop сократила почти половину персонала (111 человек) и решила переориентироваться по пассажирским перевозкам на грузовые, пишет Financial Times.
Первоначально компания работала над созданием пассажирских капсул, которые передвигались в трубах с очень низким давлением со скоростью до 1000 км/ч.
Однако теперь компания решила «изменить направление развития». Как отметили представители Virgin Hyperloop в интервью FT, «новое направление даст больше возможностей в связи с новой ситуацией на рынке поставок, сложившейся из-за пандемии COVID-19».
Ранее Virgin Hyperloop уже привлекла около $400 млн венчурных инвестиций, получив поддержку Virgin Group Ричарда Брэнсона, дубайской DP World и Илона Маска.
Компания уже провела первые успешные испытания таких капсул с пассажирами. В настоящее время DP World, которой принадлежит 76 % Virgin Hyperloop, работает над системой перевозки грузов с использованием вакуумных трубопроводов.
По материалам: Mind
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