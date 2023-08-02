Винницкий авиазавод передадут в управление государству по особой процедуре — Finance.ua

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Винницкий авиазавод передадут в управление государству по особой процедуре

Казна и Политика
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Винницкий авиазавод передадут в управление государству по особой процедуре
Винницкий авиазавод передадут в управление государству по особой процедуре
Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) инициировало передачу ООО «Винницкий авиационный завод» в управление государству по особой процедуре.
Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства.
«Национальное агентство инициировало передачу Винницкого авиационного завода (ООО „ВиАЗ“) в управление государству по особой процедуре, которая предусматривает максимально оперативные сроки перехода актива под контроль одного из предприятий национального оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что соответствующее решение о передаче ООО «ВиАЗ» государственному предприятию было согласовано во время совещания с участием главы АРМА Елены Думы и первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко.
Как подчеркивают в Нацагентстве, ВиАЗ является единственным в Украине предприятием, имеющим сертификацию на выполнение капитального ремонта и модернизацию двигателей для вертолетов Ми-2 и Ми-2МСБ-В.
В июне 2019 года Фонд государственного имущества Украины включил в список малой приватизации 9 предприятий Укроборонпрома, среди которых и ВиАЗ. Сейчас у предприятия нет действующих лицензий на проведение производственной деятельности, оно не ведет хозяйственной деятельности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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