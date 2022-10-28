Ветераны-предприниматели и их семьи смогут получить 20 тысяч от УВФ — Finance.ua

Ветераны-предприниматели и их семьи смогут получить 20 тысяч от УВФ Сегодня 12:38 — Личные финансы

Ветераны, их семьи и семьи погибших (умерших) ветеранов, защитников и защитниц могут получить 20 тысяч гривен возмещения на ведение собственного дела.

Программу финансирует Украинский ветеранский фонд Министерства по делам ветеранов. Эта программа действует в течение четырех месяцев.

Однако ранее право на получение компенсации расходов имели только ветераны и их родственники, имеющие статус ВПЛ. Пока это требование убрали, ведь ситуация в стране достаточно изменчива и люди возвращаются в свои дома.

Теперь все ветераны-предприниматели и их семьи смогут получить возмещение 20 тысяч гривен за покупку оборудования и товаров, чтобы вести собственное дело и налаживать жизнь в своих городах, пострадавших в результате вооруженной агрессии и мародерства россии", — говорит исполнительный директор Украинского ветеранского фонда.

Для получения средств необходимо отсканировать или сфотографировать пакет документов:

паспорт заявителя с пропиской, выписка или извлечение из ЕГР о ФЛП или самозанятом лице, документ, подтверждающий статус ветерана (подробнее о статусе ветерана: https://cutt.ly/3NlE1D1 ), документ, подтверждающий совместное проживание с ветераном до войны, свидетельство о браке;

чеки, накладные, расходные накладные, акты приема-передачи на покупки, сделанные после 24 февраля 2022, тоже необходимо отсканировать и подать вместе с пакетом документов.

В течение 10 дней после одобрения заявки получаете деньги. Возмещаются понесенные издержки для бизнеса, произведенные после 24 февраля. Программа действует на время правового режима военного положения.

Программой могут воспользоваться супруги/мужья ветеранов и ветеранок, дети, родители, а также родственники павших защитников и защитниц, ведущие собственное дело.

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