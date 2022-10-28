Ветераны-предприниматели и их семьи смогут получить 20 тысяч от УВФ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ветераны-предприниматели и их семьи смогут получить 20 тысяч от УВФ

Личные финансы
36
Ветераны, их семьи и семьи погибших (умерших) ветеранов, защитников и защитниц могут получить 20 тысяч гривен возмещения на ведение собственного дела.
Программу финансирует Украинский ветеранский фонд Министерства по делам ветеранов. Эта программа действует в течение четырех месяцев.
Однако ранее право на получение компенсации расходов имели только ветераны и их родственники, имеющие статус ВПЛ. Пока это требование убрали, ведь ситуация в стране достаточно изменчива и люди возвращаются в свои дома.
Теперь все ветераны-предприниматели и их семьи смогут получить возмещение 20 тысяч гривен за покупку оборудования и товаров, чтобы вести собственное дело и налаживать жизнь в своих городах, пострадавших в результате вооруженной агрессии и мародерства россии", — говорит исполнительный директор Украинского ветеранского фонда.
Для получения средств необходимо отсканировать или сфотографировать пакет документов:
  • паспорт заявителя с пропиской, выписка или извлечение из ЕГР о ФЛП или самозанятом лице, документ, подтверждающий статус ветерана (подробнее о статусе ветерана: https://cutt.ly/3NlE1D1 ), документ, подтверждающий совместное проживание с ветераном до войны, свидетельство о браке;
  • чеки, накладные, расходные накладные, акты приема-передачи на покупки, сделанные после 24 февраля 2022, тоже необходимо отсканировать и подать вместе с пакетом документов.
В течение 10 дней после одобрения заявки получаете деньги. Возмещаются понесенные издержки для бизнеса, произведенные после 24 февраля. Программа действует на время правового режима военного положения.
Программой могут воспользоваться супруги/мужья ветеранов и ветеранок, дети, родители, а также родственники павших защитников и защитниц, ведущие собственное дело.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.