Ветер и солнце будут обеспечивать более трети мировой электроэнергии до 2030 года — исследование Сегодня 06:05 — Энергетика

Ветер и солнце будут обеспечивать более трети мировой электроэнергии до 2030 года — исследование

Ветровые и солнечные проекты будут обеспечивать более трети мировой электроэнергии до 2030 года, что свидетельствует о том, что энергетический сектор может добиться изменений, необходимых для достижения глобальных климатических целей.

Об этом говорится в отчете Rocky Mountain Institute (RMI), пишет Reuters.

Ветровые и солнечные проекты, по прогнозам, будут производить не менее 33% мировой электроэнергии по сравнению с примерно 12% сейчас, что приведет к сокращению производства ископаемого топлива и удешевлению электроэнергии, говорится в отчете RMI.

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RMI, американская некоммерческая организация, занимающаяся вопросами чистой энергии, провела исследование в партнерстве с Bezos Earth Fund, фондом в размере 10 миллиардов долларов, созданным владельцем Amazon Джеффом Безосом для помощи в финансировании решений по изменению климата.

Стоимость солнечной энергии, которая является самой дешевой формой производства электроэнергии, снизится до 20 долларов за мегаватт-час с примерно 40 долларов за МВт-час сейчас, по мере развертывания большего количества проектов и улучшения экономии от масштаба, говорится в отчете.

«Преимущество быстрого развертывания возобновляемой энергетики заключается в увеличении энергетической безопасности и независимости, а также долгосрочной дефляции цен на энергию, поскольку чем больше вы устанавливаете, тем дешевле она становится», — сказал старший директор RMI Кингсмилл Бонд.

Економічна Правда По материалам:

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