Вернут ли вам депозит в случае банкротства банка во время военного положения: комментарий юриста — Finance.ua

Вернут ли вам депозит в случае банкротства банка во время военного положения: комментарий юриста

Вернут ли вам депозит в случае банкротства банка во время военного положения: комментарий юриста

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) возмещает вкладчикам всю сумму в случае банкротства банка во время войны.

Это гарантирует Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», от 01.04.2022, недавно вступивший в силу.

«Принятие этого закона однозначно усилит доверие населения к банковским учреждениям. Сохранять сбережения дома в условиях войны вдвое опаснее, учитывая риск разрушения жилья или мародерства. Поэтому гарантия возврата средств по депозитам физических лиц в полном объеме будет стимулировать украинцев сохранять средства именно на банковских счетах, поддержке ликвидности банков, — комментирует адвокат, руководитель практики судебных споров Яна Копытина — В случае банкротства банка государство (от имени которого действует ФГВФЛ) возмещает вкладчикам средства в пределах гарантированной суммы. Деньги могут получить физические лица и ФЛП в национальной и иностранной валюте, привлеченные банками на условиях договора банковского (карточного) счета или вклада (депозита) вместе с начисленными процентами. Вклады в иностранной валюте возмещают в гривнах по курсу НБУ».

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По ее словам, в течение действия военного положения Фонд будет возмещать каждому вкладчику всю сумму вклада с процентами, начисленными по состоянию на конец дня перед началом процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Эти нормы распространяются на банки, которые назовут неплатежеспособными или отзыв банковской лицензии и ликвидация которых будет принята после 13 апреля, в течение действия военного положения и трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

Государство гарантирует гражданину возврат всей суммы депозита, если банк обанкротится в течение действия военного положения и три месяца после его завершения. А через три месяца после прекращения военного положения гарантированно будут возмещаться 600 тыс. грн.

До принятия закона гарантированная сумма возмещения составила 200 тыс. грн. Исключением были только вклады в государственном Ощадбанке, который компенсировал 100% вкладов. В настоящее время Ощадбанк присоединяется к системе гарантирования вкладов ФГВФЛ, то есть на вкладчиков финучреждения будет распространяться действие этого закона. Владельцы депозитов, у которых есть вклады «Ощадбанка» более года, будут иметь право на досрочное получение своих сбережений.

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