Вернут ли вам депозит в случае банкротства банка во время военного положения: комментарий юриста — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Вернут ли вам депозит в случае банкротства банка во время военного положения: комментарий юриста

Сегодня 21:00Кредит&Депозит
57
Вернут ли вам депозит в случае банкротства банка во время военного положения: комментарий юристаВернут ли вам депозит в случае банкротства банка во время военного положения: комментарий юриста
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) возмещает вкладчикам всю сумму в случае банкротства банка во время войны.
Это гарантирует Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», от 01.04.2022, недавно вступивший в силу.
«Принятие этого закона однозначно усилит доверие населения к банковским учреждениям. Сохранять сбережения дома в условиях войны вдвое опаснее, учитывая риск разрушения жилья или мародерства. Поэтому гарантия возврата средств по депозитам физических лиц в полном объеме будет стимулировать украинцев сохранять средства именно на банковских счетах, поддержке ликвидности банков, — комментирует адвокат, руководитель практики судебных споров Яна Копытина — В случае банкротства банка государство (от имени которого действует ФГВФЛ) возмещает вкладчикам средства в пределах гарантированной суммы. Деньги могут получить физические лица и ФЛП в национальной и иностранной валюте, привлеченные банками на условиях договора банковского (карточного) счета или вклада (депозита) вместе с начисленными процентами. Вклады в иностранной валюте возмещают в гривнах по курсу НБУ».
Читайте также
По ее словам, в течение действия военного положения Фонд будет возмещать каждому вкладчику всю сумму вклада с процентами, начисленными по состоянию на конец дня перед началом процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
Эти нормы распространяются на банки, которые назовут неплатежеспособными или отзыв банковской лицензии и ликвидация которых будет принята после 13 апреля, в течение действия военного положения и трех месяцев со дня его прекращения или отмены.
Государство гарантирует гражданину возврат всей суммы депозита, если банк обанкротится в течение действия военного положения и три месяца после его завершения. А через три месяца после прекращения военного положения гарантированно будут возмещаться 600 тыс. грн.
До принятия закона гарантированная сумма возмещения составила 200 тыс. грн. Исключением были только вклады в государственном Ощадбанке, который компенсировал 100% вкладов. В настоящее время Ощадбанк присоединяется к системе гарантирования вкладов ФГВФЛ, то есть на вкладчиков финучреждения будет распространяться действие этого закона. Владельцы депозитов, у которых есть вклады «Ощадбанка» более года, будут иметь право на досрочное получение своих сбережений.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
Получить больше с депозита
По материалам: Факти і коментарії
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.