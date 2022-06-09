Вернуть, как было: Марченко обосновал отмену беспошлинного ввоза авто — Finance.ua

Вернуть, как было: Марченко обосновал отмену беспошлинного ввоза авто
Сегодня 15:18 — Казна и Политика Вернуть, как было: Марченко обосновал отмену беспошлинного ввоза авто
Кабинет министров будет просить депутатов Верховной Рады отменить беспошлинный ввоз в Украину автомобилей гражданами. Расходы бюджета значительно превышают поступления.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на заседании Комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, которое транслировалось на YouTube.
«За май у нас было собрано 101,3 млрд гривен по общему фонду: Налоговая служба собрала 73 млрд гривен, а Таможенная служба — 9,5 млрд гривен», — отметил он.
В то же время расходы составляют 251 млрд гривен.
«То есть вы можете сопоставить реальную потребность расходов и реальные поступления», — сказал Марченко.
Марченко напомнил о правительственном проекте, предусматривающем возобновление пошлин и НДС, в том числе для авто граждан.
«Это мы считаем неотложным и необходимым шагом», — сказал он и заявил, что правительство просит Раду возобновить налоги на таможне, «как это было до начала войны».
По его словам, это позволит собирать дополнительные средства и уменьшит заимствования.
Справка Finance.ua:
- напомним, в Верховной Раде зарегистрировали уже несколько законопроектов, предлагающих отменить «нулевую» растаможку раньше окончания военного положения на территории Украины;
- в марте Верховная Рада приняла закон об освобождении от пошлин и НДС импорта товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, ввозимые гражданами.
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