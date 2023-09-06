Верховный Суд оставил в госсобственности имущество университета им. Карпенко-Карого — Finance.ua

Верховный Суд оставил в госсобственности имущество университета им. Карпенко-Карого Сегодня 14:34 — Фондовый рынок

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда принял окончательное решение в пользу государства по делу возможного рейдерского захвата имущества Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого и земельного участка, на котором расположены учебные корпуса Института экранных искусств.

«По результатам рассмотрения кассационная жалоба Частного акционерного общества „Зодчая Диадема“ на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10.04.2023 по делу № 910/8641/21 оставлена ​​без удовлетворения, а решение суда апелляционной инстанции, которое было принято в пользу государства, — без изменений», — говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

Отмечается, что этим решением договор об инвестировании реконструкций Украинской студии хроникально-документальных фильмов с надстройкой главного корпуса для офисных помещений и строительством жилого комплекса признан недействительным.

Как сообщалось, в апреле Северный апелляционный хозяйственный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу, чем признал недействительным договор об инвестировании реконструкции Украинской студии хроникально-документальных фильмов с надстройкой главного корпуса для офисных помещений и строительства жилого комплекса. Ранее Хозяйственный суд вынес решение в пользу частной компании по отчуждению земельного участка университета Карпенко-Карого.

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