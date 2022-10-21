Верховный Суд окончательно подтвердил законность вывода с рынка неплатежеспособного ПАО «АКБ «Новый» — Finance.ua

Верховный Суд окончательно подтвердил законность вывода с рынка неплатежеспособного ПАО «АКБ «Новый»
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 18 октября 2022 оставил без удовлетворения кассационную жалобу акционера ПАО «АКБ «Новый» и оставил в силе решение судов предыдущих инстанций. Этими решениями было полностью отказано в удовлетворении иска акционера банка об отмене решений Национального банка об отказе в согласовании плана прекращения банковской деятельности и отнесении банка к категории неплатежеспособных.
Об этом сообщил НБУ.
Постановление Верховного Суда является окончательным по указанному судебному делу и обжалованию не подлежит.
Истцом в этом деле является владелец существенного участия Государственное предприятие «Конструкторское бюро „Южное“ им. М. К. Янгеля», владеющее 18,3297% акций ПАО «АКБ «Новый».
«Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение Верховного Суда. Суд подтвердил, что по состоянию на 11 июля 2017 года размер регулятивного капитала банка „Новый“ составил менее одной трети от минимального уровня, установленного нормативно-правовым актом НБУ. Следовательно, у Национального банка были имеющиеся правовые основания для принятия решения об отнесении банка „Новый“ к категории неплатежеспособных», — прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.
Справка Finance.ua:
- Национальный банк Украины 13 июля 2017 г. отказал в согласовании плана прекращения банковской деятельности ПАО «АКБ «Новый» и принял решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.
- Основанием для такого решения стал тот факт, что размер регулятивного капитала ПАО «АКБ «Новый» был меньше одной трети минимального уровня, установленного нормативно-правовым актом Национального банка. Это свидетельствует о необеспечении выполнения ПАО «АКБ «Новый» программы капитализации в установленные сроки, что поставило под угрозу интересы вкладчиков и кредиторов, и наличие правовых оснований для отнесения этого банка к категории неплатежеспособных.
- Окружной административный суд города Киева решением от 3 марта 2021 г. отказал в удовлетворении административного иска Государственного предприятия «Конструкторское бюро „Южное“ им. М.К. Янгеля». Законность этого решения подтвердил суд апелляционной инстанции. Верховный Суд также поддержал правовую позицию регулятора.
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