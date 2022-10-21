Верховный Суд окончательно подтвердил законность вывода с рынка неплатежеспособного ПАО «АКБ «Новый» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Верховный Суд окончательно подтвердил законность вывода с рынка неплатежеспособного ПАО «АКБ «Новый»

Фондовый рынок
15
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 18 октября 2022 оставил без удовлетворения кассационную жалобу акционера ПАО «АКБ «Новый» и оставил в силе решение судов предыдущих инстанций. Этими решениями было полностью отказано в удовлетворении иска акционера банка об отмене решений Национального банка об отказе в согласовании плана прекращения банковской деятельности и отнесении банка к категории неплатежеспособных.
Об этом сообщил НБУ.
Постановление Верховного Суда является окончательным по указанному судебному делу и обжалованию не подлежит.
Истцом в этом деле является владелец существенного участия Государственное предприятие «Конструкторское бюро „Южное“ им. М. К. Янгеля», владеющее 18,3297% акций ПАО «АКБ «Новый».
«Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение Верховного Суда. Суд подтвердил, что по состоянию на 11 июля 2017 года размер регулятивного капитала банка „Новый“ составил менее одной трети от минимального уровня, установленного нормативно-правовым актом НБУ. Следовательно, у Национального банка были имеющиеся правовые основания для принятия решения об отнесении банка „Новый“ к категории неплатежеспособных», — прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины 13 июля 2017 г. отказал в согласовании плана прекращения банковской деятельности ПАО «АКБ «Новый» и принял решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.
  • Основанием для такого решения стал тот факт, что размер регулятивного капитала ПАО «АКБ «Новый» был меньше одной трети минимального уровня, установленного нормативно-правовым актом Национального банка. Это свидетельствует о необеспечении выполнения ПАО «АКБ «Новый» программы капитализации в установленные сроки, что поставило под угрозу интересы вкладчиков и кредиторов, и наличие правовых оснований для отнесения этого банка к категории неплатежеспособных.
  • Окружной административный суд города Киева решением от 3 марта 2021 г. отказал в удовлетворении административного иска Государственного предприятия «Конструкторское бюро „Южное“ им. М.К. Янгеля». Законность этого решения подтвердил суд апелляционной инстанции. Верховный Суд также поддержал правовую позицию регулятора.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.