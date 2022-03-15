Верховная Рада ужесточила полномочия Нацбанка — Finance.ua

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Верховная Рада ужесточила полномочия Нацбанка

Сегодня 18:31Казна и Политика
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Верховная Рада ужесточила полномочия НацбанкаВерховная Рада ужесточила полномочия Нацбанка
Верховная Рада во вторник приняла за основу и в целом законопроект № 7137-д, которым предлагается расширить полномочия Национального банка Украины (НБУ) на время действия в стране военного положения.
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, за законопроект проголосовали 340 народных депутатов при необходимых 226 голосов.

Что изменилось?

  • Законопроект предлагает разрешить НБУ на время военного положения покупать ценные бумаги у эмитентов.
  • Кроме этого, документ предусматривает уплату НБУ прибыли за 2021 год в первом квартале 2022 года, предлагает остановить право банков выдавать бланковые кредиты.
Как сообщала Европейская Бизнес Ассоциация со ссылкой на решение профильного комитета в понедельник, документ предлагает на период военного положения и плюс четыре месяца после его отмены отменить обязанность регулятора относить банки в категорию на основании, если финучреждение за 30 календарных дней подряд допустило нарушение минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала или хотя бы одного из нормативов ликвидности ниже минимума.
В то же время депутаты в законопроекте предлагают разрешить конфискацию имущества не только государственных компаний россии, но и всех граждан и компаний рф.
Как сообщалось, комитет парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел на заседании законопроекты №№ 7137, 7137-1, 7137-2 и принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу и в целом доработанную версию законопроекта, которая будет разработана на базе документов.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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