Венгрию нужно чаще критиковать за позицию относительно Украины — Еврокомиссия — Finance.ua
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Венгрию нужно чаще критиковать за позицию относительно Украины — Еврокомиссия

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Европейские политики слишком корректно высказываются о Венгрии, которую нужно чаще критиковать за ее позицию по поводу российского вторжения в Украину. Об этом заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова в ходе публичных дебатов на платформе Café Europa, пишет Euractiv.
«Мы наблюдаем чрезмерно скользкую корректность со стороны европейских политиков», — заявила она.
По мнению Юровой, правительство Венгрии нужно критиковать чаще, особенно из-за его позиции относительно российского вторжения в Украину.
Также вице-президент Еврокомиссии подтвердила, что исполнительные органы Евросоюза намерены продолжать судебный процесс в связи с нарушением принципов верховенства права в Венгрии.

Позиция Венгрии по поводу войны в Украине

В начале войны Венгрия формально осудила российскую агрессию против Украины, но крайне неохотно согласилась на введение санкций, постоянно требуя для себя поблажек и периодически угрожая заблокировать весь пакет.
Венгрия отказалась помогать Украине оружием и запретила провоз по своей территории оружия для Украины.
При этом Венгрия продолжает демонстративно поддерживать связи как с россией, так и с беларусью, делая вид, что это как-то поможет прекратить войну.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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