Венгрия разрешила украинским перевозчикам выполнять все двусторонние и транзитные перевозки без разрешений — Finance.ua

Венгрия разрешила украинским перевозчикам до 30 апреля выполнять все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений.
Об этом сообщает Укртрансбезопасность.
Что это даст. Это позволит украинским перевозчикам выполнять все необходимые перевозки для обеспечения жизнеспособности страны и украинской экономики без привязки к разрешениям и дополнительным административным барьерам. Венгрия стала четвертой страной ЕС, которая ввела временный безразрешительный режим.
Ранее Латвийская Республика разрешила все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений для украинских перевозчиков.
Со своей стороны Словацкая Республика и Республика Болгария разрешили украинским перевозчикам без разрешений выполнять любые транзитные перевозки грузов и пассажиров на территорию своих стран.
Выражаем огромную благодарность всем тем, кто помогает Украине в борьбе с российским агрессором!