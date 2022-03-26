Венгрия разрешила украинским перевозчикам выполнять все двусторонние и транзитные перевозки без разрешений — Finance.ua
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Венгрия разрешила украинским перевозчикам выполнять все двусторонние и транзитные перевозки без разрешений

Сегодня 20:03Казна и Политика
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Венгрия разрешила украинским перевозчикам выполнять все двусторонние и транзитные перевозки без разрешений
Венгрия разрешила украинским перевозчикам до 30 апреля выполнять все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений.
Об этом сообщает Укртрансбезопасность.
Что это даст. Это позволит украинским перевозчикам выполнять все необходимые перевозки для обеспечения жизнеспособности страны и украинской экономики без привязки к разрешениям и дополнительным административным барьерам. Венгрия стала четвертой страной ЕС, которая ввела временный безразрешительный режим.
Ранее Латвийская Республика разрешила все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений для украинских перевозчиков.
Со своей стороны Словацкая Республика и Республика Болгария разрешили украинским перевозчикам без разрешений выполнять любые транзитные перевозки грузов и пассажиров на территорию своих стран.
Выражаем огромную благодарность всем тем, кто помогает Украине в борьбе с российским агрессором!

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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