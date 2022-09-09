Венгрия — против газового плана Еврокомиссии, потому что боится мести россии — Finance.ua

Венгрия — против газового плана Еврокомиссии, потому что боится мести россии Сегодня 13:36 — Энергетика

План Еврокомиссии по ограничению цены на российский газ противоречит интересам Европы и Венгрии.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто перед экстренной встречей министров энергетики ЕС в видео в своем Facebook, его цитирует агентство Reuters

Сийярто сказал, что предложенное ограничение цены приведет к немедленному прекращению поставок в Европу.

«План, предусматривающий ограничение цены исключительно на поступающий по трубопроводам российский газ, полностью противоречит интересам Европы и Венгрии», — сказал Сийярто.

«Если ценовые ограничения будут введены исключительно в отношении российского газа, это, очевидно, приведет к немедленному прекращению поставок российского газа. Чтобы признать это, не нужна Нобелевская премия», — добавил он.

«Сегодня утром... мы сделаем все возможное, чтобы Брюссель наконец-то понял, что поставки газа — это не идеологический или политический вопрос, а вопрос жесткой физической реальности», — заявления Сийярто.

Венгрия получает 3,5 млрд кубометров газа в год через Болгарию и Сербию по долгосрочному соглашению с россией и еще 1 млрд кубометров по трубопроводу из Австрии. Соглашение с «Газпромом» рассчитано на 15 лет.

В пятницу министры энергетики стран ЕС обсудят способы сдерживания цен на энергоносители, поскольку россия прекратила большую часть поставок газа в Европу в ответ на санкции ЕС из-за вторжения в Украину.

Чехия, председательствующая сейчас в ЕС, заявила, что хочет снять ограничение цен на российский газ с повестки дня встречи.

Примечательно, что накануне зимы правительство Венгрии приказало на четверть сократить потребление газа во всех государственных учреждениях и компаниях — максимальная температура в помещениях составит 18 градусов.

Економічна Правда По материалам:

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