Венгрия объявила о начале экономического сотрудничества с Ираном — Finance.ua
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Венгрия объявила о начале экономического сотрудничества с Ираном

Мир
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Фото: глава МИД Ирана Эхсан Хандузи и глава МИД Венгрии Петер Сийярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Фото: глава МИД Ирана Эхсан Хандузи и глава МИД Венгрии Петер Сийярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Венгрия договорилась с подсанкционным Ираном о начале сотрудничества в области экономики. Таким образом, Будапешт якобы хочет нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке.
Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в Facebook.
По словам главы МИД, его страна хочет вернуть Иран в систему международного сотрудничества.
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«В мире много проблем, в последние дни мы видели, как легко конфликты могут стать неуправляемыми. Угрозу глобальной безопасности можно снизить, положив конец как можно большему количеству конфликтов. Если бы нам удалось реинтегрировать Иран в систему международного сотрудничества, мы смогли бы сделать большой шаг вперед для стабильности всей ситуации на Ближнем Востоке», — заявил Сиярто.
Он также добавил, что «нормализацию ситуации следует начать с экономического сотрудничества».

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По материалам:
РБК-Україна
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