Венгрия не даст денег на кредит Евросоюза для Украины — Finance.ua
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Венгрия не даст денег на кредит Евросоюза для Украины

Казна и Политика
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Венгрия не даст денег на кредит Евросоюза для Украины
Венгрия не даст денег на кредит Евросоюза для Украины
Венгрия отказалась участвовать в финансировании анонсированного Европейским Союзом общего пакета финансовой помощи Украине в размере до 18 миллиардов долларов для поддержки госбюджета Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, пишет издание Portfolio.
«Мы готовы продолжать финансовую поддержку на двусторонней основе, на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы не будем поддерживать никакие общие заимствования Евросоюза в этой сфере», — заявил Сийярто.
По его словам, такая позиция обусловлена тем, что Венгрия уже якобы предоставила значительный объем финансовой поддержки нашему государству в рамках подобных инициатив.
Сиярто подчеркнул, что Будапешт уже якобы потратил сотни миллионов евро на здравоохранение, образование и культуру в Украине еще до начала полномасштабного вторжения рф.
«Потому что мы сделали это однажды. Во время эпидемии коронавируса мы поддерживали общее заимствование, но этого было предостаточно», — сказал глава венгерского МИД.
Кроме того, он назвал санкции Евросоюза против россии «причиной» серьезных экономических последствий для ЕС, а также снова призвал Украину и россию к миру, назвав его «единственным решением».
Отметим, ЕС выделяет Украине финансовый пакет в размере до 18 млрд евро на 2023 год. Его особенность состоит в том, что всю сумму разделят на 12 месяцев. То есть, в следующем году ежемесячно Киев будет получать по 1,5 млрд евро.
Напомним, Венгрия остается единственным сторонником россии в ЕС и поэтому рискует выйти из него, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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