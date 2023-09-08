Венгрия начала покупать газ у Азербайджана — Finance.ua

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Венгрия начала покупать газ у Азербайджана

Энергетика
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Венгрия начала покупать газ у Азербайджана
Венгрия начала покупать газ у Азербайджана
Венгрия начала получать газ из Азербайджана — объемы поставок планируют увеличить.
Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
«Мой коллега Петер Сиярто сообщил, что азербайджанский газ уже начал поступать в Венгрию. В наших планах — увеличение объема поставок», — сказал он.
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Начать поставки Азербайджан планировал в четвертом квартале 2023 года. Сообщалось, что Венгрия в 2023 году закупит 50 млн кубометров для газохранилищ. Между странами есть договоренность об увеличении объема поставок азербайджанского газа в Венгрию до 1 млрд кубометров в год.
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По словам министра, Азербайджан планирует поставлять в Венгрию и зеленую электроэнергию, которая будет транспортироваться по дну Черного моря.
Он добавил, что азербайджанский газ получают уже пять стран Евросоюза: Италия, Греция, Болгария, Румыния и Венгрия. Байрамов уточнил, что в 2021 году Азербайджан поставил в ЕС 8 млрд кубометров газа, в прошлом году — уже 11,4 млрд кубометров, а в 2023-м планируется 12,5 млрд кубометров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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