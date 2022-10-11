Венгрия и Сербия собираются строить новый нефтепровод для поставки нефти из россии — Finance.ua

Венгрия и Сербия собираются строить новый нефтепровод для поставки нефти из россии Сегодня 16:15 — Энергетика

Венгрия и Сербия собираются строить новый нефтепровод для поставки нефти из россии

Официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что Венгрия и Сербия построят нефтепровод, по которому будет транспортироваться сырая нефть из россии.

Об этом чиновник написал у себя в Twitter

«Александр Вуйчич и премьер-министр Орбан договорились о строительстве нефтепровода в Венгрию», — написал Ковач.

По его словам, новый нефтепровод даст возможность снабжать Сербию более дешевой сырой нефтью российской марки Urals. Трубу подключат к уже существующему нефтепроводу «Дружба».

Также венгерский чиновник заявил, что на этот момент поставка нефти осуществляется по специальному трубопроводу, который проходит по территории Хорватии, однако в дальнейшем это станет нереализованным из-за введенных Евросоюзом санкций против россии.

Ранее министр технологий и промышленности Венгрии Ласло Палькович заявил, что страна собирается избавиться от российского газа до 2050 года. Это будет происходить за счет масштабной электрификации всех регионов. При этом, как пишет издание Portfolio.hu , это будет сделано только в том случае, если условия не изменятся.

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Фокус По материалам:

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