Венгрия и Сербия собираются строить новый нефтепровод для поставки нефти из россии — Finance.ua
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Венгрия и Сербия собираются строить новый нефтепровод для поставки нефти из россии

Энергетика
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Венгрия и Сербия собираются строить новый нефтепровод для поставки нефти из россии
Венгрия и Сербия собираются строить новый нефтепровод для поставки нефти из россии
Официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что Венгрия и Сербия построят нефтепровод, по которому будет транспортироваться сырая нефть из россии.
Об этом чиновник написал у себя в Twitter.
«Александр Вуйчич и премьер-министр Орбан договорились о строительстве нефтепровода в Венгрию», — написал Ковач.
По его словам, новый нефтепровод даст возможность снабжать Сербию более дешевой сырой нефтью российской марки Urals. Трубу подключат к уже существующему нефтепроводу «Дружба».
Также венгерский чиновник заявил, что на этот момент поставка нефти осуществляется по специальному трубопроводу, который проходит по территории Хорватии, однако в дальнейшем это станет нереализованным из-за введенных Евросоюзом санкций против россии.
Ранее министр технологий и промышленности Венгрии Ласло Палькович заявил, что страна собирается избавиться от российского газа до 2050 года. Это будет происходить за счет масштабной электрификации всех регионов. При этом, как пишет издание Portfolio.hu, это будет сделано только в том случае, если условия не изменятся.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
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