Венгерская компания разработала двухэтажный надувной электрический катамаран — Finance.ua

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Венгерская компания разработала двухэтажный надувной электрический катамаран

Технологии&Авто
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Венгерская компания разработала двухэтажный надувной электрический катамаран
Венгерская компания разработала двухэтажный надувной электрический катамаран, Фото: newatlas.com
Венгерская компания DDD Manufaktúra разработала двухэтажный электрический надувной катамаран Portless Catamaran.
Об этом сообщает New Atlas.
Общий вес Portless Catamaran составляет 120 кг.
Portless Catamaran надувается длиной 4,5 метра, имеет верхнюю и нижнюю палубы, предназначенные для размещения в общей сложности шести человек.
Для того чтобы достать его из багажника, надуть и спустить на воду, понадобится 10 минут.
Фото: newatlas.com
Фото: newatlas.com
Portless Catamaran предлагает 9 квадратных метров пространства на главной палубе и 3 квадратных метра на верхней палубе для принятия солнечных ванн, наблюдения и прыжков в воде. Верхняя палуба может выдерживать до 160 кг. Доступ к ней осуществляется с помощью лестницы, встроенной во внутреннюю боковую стену.
Транспортное средство оснащено подвесным электрическим мотором Epropulsion Spirit 1.0 Plus с мощностью в 1 кВт с литий-полимерной батареей емкостью 1,3 кВт в час.
Фото: newatlas.com
Фото: newatlas.com
В компании заявили, что катамаран может проехать 30 км, но при достаточном количестве солнечного света солнечная панель с мощностью 200 ватт может поддерживать судно в движении в течение всего дня со скоростью около 7 км/ч.
Встроенный дисплей показывает остаток заряда батареи и другую важную информацию.
По материалам:
Укрінформ
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