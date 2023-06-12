Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах — Finance.ua
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Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах

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Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия) рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах из-за войны.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська из Венеции после заседания комиссии.
«Потому что война существенно меняет баланс сил в Украине: существенно уменьшает влияние олигархов. И это как разрушение их предприятий, так и функционирование органов государственной власти во время войны», — сказал он в размещенном в Фейсбуке видео.
«Поэтому оценить должным образом влияние закона об олигархах на политическую систему, правовую систему крайне сложно», — добавил Малюська.
Напоминаем:
Ранее Малюська говорил, что Еврокомиссия требует от Украины дождаться вывода Венецианской комиссии перед имплементацией закона об олигархах, иначе вступление Украины в Европейский Союз окажется под угрозой.
Год назад министр юстиции Денис Малюська допустил внесение изменений в закон о деолигархизации после выводов Венецианской комиссии.
До войны секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что под проверку соответствия критериям, определенным законом об олигархах, может подпадать около 86 человек. Кто именно — он не озвучивал.
По материалам:
Економічна Правда
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